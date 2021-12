Corona-Virus: 41 Neuinfizierte, 220 Genesene, 43 stationär

Zwei weitere ältere Menschen sind dem Corona Virus erlegen

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Die Statistik des Kreisgesundheitsamtes weist für Dienstag, 14. Dezember, 9 Uhr, gegenüber dem Vortag 41 Neuinfizierte und 220 Genesene aus.

Die 7-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken und beträgt nun 171,8 (Stand 14. November, 0 Uhr)

Damit sind es aktuell 761 Infizierte, 13.242 Genesene sowie 14.227 bestätigte Fälle. Stationär werden 43 Personen im Krankenhaus behandelt, zwölf intensivmedizinisch und davon werden acht Personen beatmet. Zwei weitere Personen sind in Verbindung mit dem Corona-Virus verstorben – am 10. Dezember ein 81-jähriger Mann aus Marsberg und am 12. Dezember eine 79-jährige Frau aus Arnsberg.

Damit sind es jetzt insgesamt 224 Sterbefälle, die das Kreisgesundheitsamt verzeichnet.

Quelle: Carolin Fisch – Pressestelle Hochsauerlandkreis

