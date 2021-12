Neujahrsempfang 2022Die Stadt Brilon bedauert sehr, den traditionellen Neujahrsempfang am 9. Januar 2022 aufgrund der vorherrschenden epidemischen Lage zum zweiten Mal in Folge absagen zu müssen.

Die Stadt Brilon sagt den Neujahrsempfang am 9. Januar ab

brilon-totallokal: Brilon: Die Stadt Brilon bedauert sehr, den traditionellen Neujahrsempfang am 9. Januar 2022 aufgrund der vorherrschenden epidemischen Lage zum zweiten Mal in Folge absagen zu müssen. Die Entscheidung ist der Stadt nicht leichtgefallen, aber die hohen Infektionszahlen gebieten, dass kein unnötiges Risiko eingegangen werden darf. Die in diesem Rahmen alljährlich stattfindenden Bürgerehrungen werden so bald wie möglich nachgeholt. Die Gesundheit und der Schutz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie der Verhinderung einer möglichen weiteren Ausbreitung des Infektionsgeschehens haben absolute Priorität.

Die Stadt Brilon hat sich in diesem Jahr abermals dafür entschieden, auf den Versand des schriftlichen Weihnachtsgrußes zu verzichten. Stattdessen wird das eingesparte Geld in Höhe von 500 Euro, stellvertretend für viele andere, an den Warenkorb der Caritas e.V. gespendet. Als Unterstützung und Wertschätzung für die wichtige Arbeit des Warenkorbes fließen weitere 500 Euro als Privatspende an den Briloner Warenkorb. Gerade in Krisenzeiten sind das bürgerliche Engagement und der Zusammenhalt unverzichtbar. Allen, die sich in so vorbildlicher Weise tagtäglich in den Dienst des Nächsten stellen und gestellt haben und so maßgeblich zum Wohle aller in der Gemeinschaft beitragen, gebührt unser Dank und die allerhöchste Anerkennung.

Ein allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in Stadt und Dörfern, Unternehmen und Partnern der Stadt Brilon gewidmeter Weihnachts- und Neujahrsgruß wird über die Medien veröffentlicht.

Bild: Blick aus dem Rathaus auf den Marktplatz

Foto: Quelle Stadt Brilon

Quelle: Stadt Brilon

