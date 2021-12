POL-HSK: Falsche Polizisten erbeuten Bargeld

Bestwiger Senior von falschen Polizisten betrogen

brilon-totallokal: Bestwig: Am Donnerstagmorgen erhielt ein Senior aus Bestwig einen Anruf eines falschen Polizeibeamten. Hier sollte der Geschädigte die Polizei unterstützen einen Mitarbeiter der Sparkasse Bestwig als Betrüger zu überführen. Der Senior sollte Geld bei der Bank abholen und versteckt deponieren, damit die Polizei an die Fingerabdrücke des Mitarbeiters kommt. Der Senior ging darauf ein. Er holte Geld bei der Bank und deponierte es. Die „falschen Polizisten“ versicherten dem Mann, dass er das Geld zurückbekommen würde. Gegen frühen Nachmittag dämmerte es dem älteren Herren und er informierte die echte Polizei. Immer wieder versuchen Betrüger durch verschiedene Maschen an das Geld ihrer Opfer zu kommen.

Die Polizei weist nochmals darauf hin:

– Die Polizei sichert niemals ihre Wertgegenstände oder ihr Bargeld

– seien Sie misstrauisch

– Lassen Sie sich Ausweise, Namen und Dienststelle sowie weitere Dokumente in Ruhe zeigen

– Rufen Sie im Zweifel selbst die Polizei an, auch über 110

