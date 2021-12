POL-HSK: Verkehrssicheres Fahrrad

Radfahrausbildung an den Schulen hat endlich wieder in vollem Umfang stattgefunden

brilon-totallokal: Olsberg/Bestwig: Trotz Lockdown, Schulschließungen und allen weiteren Widrigkeiten konnte an den Schulen in diesem Jahr die Radfahrausbildung endlich wieder in vollem Umfang stattfinden. Neben den fahrpraktischen Übungen für die Viertklässler wird ein Hauptaugenmerk auf die Verkehrssicherheit der Fahrräder der teilnehmenden Kinder gelegt. Hier wird durch die Polizei überprüft, ob die Räder vorschriftsmäßig ausgestattet sind. Ist dies der Fall, gibt es neben einer Plakette für das Fahrrad auch eine Verlosungskarte. Diese können die Kinder ausfüllen und vor Abschluss der Ausbildung wieder an die Polizei aushändigen. Zum Ende des Jahres werden pro Klasse zwei von den eingereichten Karten gezogen.

Olsberg

Seit Jahren wird die Polizei in ihrer Arbeit für die Verkehrssicherheit der Rad fahrenden Kinder hierbei durch die Sparkasse Hochsauerlandkreis in Olsberg unterstützt. Die Sparkasse stiftet tolle Preise für die Gewinnerinnen und Gewinner und als besonderes Highlight wird unter den Kindern, die gewonnen haben, auch noch ein Hauptpreis verlost. In diesem Jahr haben rund 110 Kinder aus drei Grundschulen aus dem Stadtgebiet Olsberg an der Radfahrausbildung teilgenommen. Für zehn von ihnen gab es Gutscheine und Trinkflaschen für das Fahrrad, über die sich die Kinder sehr freuten. Anders als geplant, konnten sie sich die Preise in der Filiale in Bigge Olsberg abholen. Eine kleine Feierstunde für die Preisübergabe musste aufgrund des aktuellen Pandemiegeschehens auch in diesem Jahr wieder abgesagt werden. Am meisten durfte sich aber Mia Niggemann aus Bigge freuen. Sie war die Gewinnerin des Hauptpreises und bekam einen E-Book-Reader. Darüber strahlte sie über das ganze Gesicht. Leider war Frau Klamandt, die Filialleiterin kurzfristig gebunden und konnte den Hauptpreis nicht persönlich überreichen. Sie wurde jedoch gebührend von ihrer Mitarbeiterin Frau Nora Hertwig vertreten, die Mia ebenso wie die Polizei noch persönlich gratulierte und ihr viel Spaß mit ihrem schönen Preis wünschte. Wir danken der Sparkasse Hochsauerland in Olsberg sehr für ihre Unterstützung bei der Verkehrssicherheitsarbeit mit den Kindern in der Stadt Olsberg.

Bestwig

Die Sparkasse Hochsauerland in Bestwig ließ es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen, die Kinder dafür zu belohnen, dass sie ihr Fahrrad verkehrssicher ausgestattet hatten. Im Gemeindegebiet Bestwig haben von den drei Grundschulen aus Velmede, Nuttlar und Ramsbeck in diesem Jahr rund 135 Kinder an der Radfahrausbildung teilgenommen und ihre Fahrräder präsentiert. Zehn Kinder gehörten hier zu den Glücklichen, die ausgelost wurden. Sie konnten sich ihre tollen Preise in der Sparkasse in Bestwig abholen. Auf die Feierstunde im gemütlichen Kreis musste aus den bekannten Gründen verzichtet werden. Dennoch gab es hier als Hauptpreis einen E-Book-Reader über den sich Henrik Barnert aus Ostwig sichtlich freute, zumal er ihn vom Filialleiter Herrn Püttmann feierlich vor dem Weihnachtsbaum überreicht bekam. Die Polizei im HSK bedankt sich sehr für die Unterstützung bei der Verkehrssicherheitsarbeit mit den Kindern in der Gemeinde Bestwig.

