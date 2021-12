Fit for the Job – Crash-Kurs Englisch – schneller geht´s nicht

Crash-Kurs Englisch – schneller geht´s nicht

brilon-totallokal: Wer möchte das nicht? Trotz vollen Terminkalenders mal schnell eine neue Sprache lernen oder Sprachkenntnisse auffrischen. Dabei sollte sich der Umfang des Lernstoffs möglichst an den eigenen Bedürfnissen anpassen und zum persönlichen Zeitbudget passen. Unmöglich? Das IHK-Bildungsinstitut verspricht, genau hier der richtige Partner in Sachen sprachlicher Weiterbildung zu sein.

Das Training „Sprachlich sicher im Beruf“ ab 19. Januar 2022 in Arnsberg richtet sich an Teilnehmer, die ihre Englisch-Grundkenntnisse berufsbezogen ausbauen möchten (Voraussetzung: Englischkenntnisse auf A2-Niveau). Der Lehrgang baut auf die für den beruflichen Alltag erforderlichen Kenntnissen in der englischen Sprache auf und verbindet das klassische Präsenztraining auf effektvolle Weise mit dem Online-Lernen.

Nach Besuch des Lehrgangs und Bestehen des internen Tests erhalten die Absolventen das IHK- Zertifikat „Englisch für den Beruf – Kompetenzstufe B1“.

Weitere Infos zu diesen und weiteren Englisch-Trainings können beim IHK-Bildungsinstitut erfragt werden: Erika Breil, 02931/878 221 oder unter [email protected].

Quelle: IHK-Bildungsinstitut / Bild: AdobeStock 346839280

