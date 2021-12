Coronaimpfung in der Schützenhalle Brilon

Im Rahmen der Boosterkompagne bietet Frau Dr. Fang-Müller nochmals die Boosterimpfung an

brilon-totallokal: Die in Brilon wohnende Hausärztin aus Bredelar Frau Dr. Fang-Müller bietet im Hubertussaal an der Schützenhalle in Brilon am 26. und am 27.12.2021 jeweils von 8 Uhr bis 17 Uhr die Möglichkeit zur Boosterimpfung an, ohne Termin.

Geimpft wird Moderna für alle ab 30 Jahren, bei jüngeren Personen nur auf Wunsch ( auch mit Moderna)

Bitte Impfausweis und Krankenversichertenkarte mitbringen.

