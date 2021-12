Öffnungszeiten der Kreisverwaltung von Heiligabend bis Silvester

Die Kreisverwaltung bleibt durchgängig geöffnet

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Die Kreisverwaltung bleibt durchgängig geöffnet, geschlossen ist sie am Freitag, 24. Dezember (Heiligabend), und am Freitag, 31. Dezember (Silvester). Die Hotlines für Corona des Gesundheitsamtes allgemein unter 0291/94-2202 und für das Impfen unter 0291/94-6500 sind an diesen Tagen ebenfalls nicht erreichbar. Es gelten weiterhin die durch Corona bedingten Einschränkungen.

Quelle: Pressestelle Hochsauerlandkreis

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon