Tanztraining beim TSC Olsberg wird belohnt

brilon-totallokal: Olsberg: Am Freitag, den 17.12.2021 konnten die Kinder und Jugendgruppen ihr Tanzsportabzeichen ablegen. Das Tanzsportabzeichen wird in vier unterschiedlichen Stufen verliehen: Bronze, Silber, Gold und Brillant. Für Bronze muss die Gruppe drei Tänze präsentieren, für Silber vier Tänze, für Gold fünf Tänze und für Brillant sechs Tänze. Für Kinder ab 3 Jahre besteht auch die Möglichkeit sich ein Tanzsportzeichen zu ertanzen. Dieses nennt sich dann „kleines“ oder „großes“ Tanzsternchen. Schon die jüngsten Tänzerinnen des Vereins stellten sich dieser

Unter der Leitung von Emily Menke und Gesa Thiel präsentierten insgesamt 21 Kinder im Alter von 3-5 Jahren mit viel Freude ihre einstudierten Tänze. Die Kinder und Jugendlichen von freitags im Alter von 6 – 15 Jahren präsentierten unter Leitung von Nora Hertwig und Nicole Köster ihre Tänze vor dem Prüfer. Insgesamt wurden bei der Abnahme folgende Abzeichen ertanzt: 18x kleines Tanzsternchen, 2x großes Tanzsternchen, 20x Bronze, 12x Silber, 14x Gold und 4x Brillant.

Es war eine sehr erfolgreiche Tanzsportabzeichen-Abnahme. Nach der langen Corona-Pause wieder in den Trainings-Rhythmus zurückzufinden hat seine Zeit gebraucht. Die Trainerinnen sind begeistert davon, mit wie viel Motivation und Einsatzbereitschaft die Kinder- und Jugendlichen in den vergangenen 4 Monaten trainiert haben. Für Kinder, die das 4. oder 5.Schuljahr besuchen, besteht nach den Ferien die Möglichkeit an einer Probestunde teilzunehmen.

