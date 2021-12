Gelebte Inklusion

Jeder hat eine Chance verdient

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Der Weg junger Menschen führt nach dem Besuch einer Förderschule selten so schnell in eine Beschäftigung. David Tigges hat seinem Weg und schließlich eine Beschäftigung als Gartenbauhelfer gefunden.

Arbeitskräfte sind begehrt am Arbeitsmarkt und nicht immer sofort verfügbar. Udo Erdmann hat für seinen Garten- und Landschaftsbaubetrieb in Eslohe-Reiste einen anderen Weg gewählt. Er stellte David Tigges ein, der nach einem Langzeitpraktikum und im Rahmen der Maßnahme „Unterstützte Beschäftigung“ bei einem Träger in Meschede seine Kenntnisse und Fähigkeiten bereits unter Beweis stellen konnte. Die Agentur für Arbeit Meschede-Soest förderte die Maßnahme, die die besonderen Umstände des jungen Mannes optimal berücksichtigte.

Anders sein und anders denken können bedeutet oft Innovation. Menschen mit Handicap wollen zeigen, dass sie es können und dass ihre Arbeit Wertschätzung verdient. So auch der 20-Jährige. Auf Grund seiner Behinderung war der Zugang zum Arbeitsmarkt für ihn schwieriger als für andere Jugendliche – bis jetzt.

„David hat während der Praktika seine Begeisterung für die Vielfältigkeit des Gärtnerberufs entdeckt und seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Durch enge Zusammenarbeit mit der Schule, den Trägerschaften und unserem Betrieb hat sich daraus eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung entwickelt. Durch die Maßnahmen nimmt David an gezielten beruflichen Fortbildungen teil und erweitert seine Fachkenntnisse. Er ist hochmotiviert, zuverlässig und passt einfach prima in unser Team. Wir sind froh, ihn auf seinem besonderen Weg begleiten zu können“, so Erdmann.

Für Sandra Mette, Arbeitsvermittlerin im Arbeitgeber-Service für berufliche Rehabilitation und schwerbehinderte Menschen bei der Mescheder Arbeitsagentur, zeigt das Beispiel, wie Inklusion am Arbeitsmarkt gelingen kann: „Jeder Mensch bringt Talente und Fähigkeiten mit. Um sie zu entwickeln, arbeiten wir sowohl mit Menschen mit Handicap als auch mit Arbeitgebern eng zusammen. Auf diesem Weg bietet die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung auch eine Chance für die Sicherung des Fachkräftebedarfs im Unternehmen. Sobald sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber gefunden haben können wir mit einem Eingliederungszuschuss die Arbeitsaufnahme, und wie in diesem besonderen Fall vorab mit der eng begleitenden Maßnahme, unterstützen“, berichtet Sandra Mette weiter.

Quelle: Agentur für Arbeit Meschede-Soest

