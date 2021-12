Film: Krippenspiel 2021 der Kommunionkinder Brilon – Ein Hauch von Weihnachten im Wohnzimmer

Das diesjährige Krippenspiel der Kommunionkinder Brilon wurde dieses Jahr im Kurpark Brilon aufgezeichnet und ist online abrufbar.

brilon-totallokal: Als die Eltern der Kommunionkinder erfahren haben, dass das Krippenspiel aufgrund der Pandemie auch dieses Jahr nicht in der Kirche aufgeführt werden durfte, entschieden sich Diana Fastabend, Sandra Kappe-Justus, Bettina Wagner, Carina Häger und Marina Klaholz dazu, das Krippenspiel dieses Jahr wie schon im Vorjahr aufzeichnen zu lassen. Nach einigen Abenden der Planung standen der Text und die Kulisse fest.

Die Kinder übten fleißig in Kleingruppen die Texte ein. Am 3. Dezember erfolgte dann die Aufzeichnung im Kurpark Brilon. Bei eisiger Kälte wurden die einzelnen Szenen aufgenommen. Die Eltern und Pastor Drees reichten den Kindern warme Decken und Getränke, die dadurch ermutigt wurden und toll durchgehalten haben. Nach gut 4 Stunden konnten die Kinder mit einem Lächeln zufrieden nach Hause gehen.

Durch die freundlichen Leihgaben von Peter Lüke, Daniel Becker, der Feuerwehr Brilon und der St. Engelbert Grundschule wurde der Kurpark in ein Weihnachtswunderland mit Krippe, Stroh, Stern und Licht verwandelt. Der Vater Michael Klaholz baute die Kulissen mit Hilfe der Eltern immer wieder um und stand mit Rat und Tat immer zur Seite.

Am Samstag, den 4. Dezember folgte die Aufzeichnung der Andacht mit Pastor Drees in der Nikolaikirche Brilon. Auch hier hatten die Kinder wieder viel Spaß und waren mit Begeisterung bei der Sache. So konnten alle Beteiligten, ohne einen Schaden davon genommen zu haben, zufrieden nach Hause gehen. Es war rundum ein gelungenes Wochenende!

Hinweis: Videoqualität kann am Rädchen unten bis auf 4K hochgeschaltet werden (wir empfehlen 1080p)

Video und Schnitt: brilon-totallokal.de / Ulrich Trommer

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon