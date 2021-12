Gute Vorsätze für 2022

Weiterbildungsförderung für Beschäftigte

winterberg-totallokal: Am Mittwoch, den 29. Dezember 2021, informiert das Team ´Berufsberatung im Erwerbsleben´ in zwei Online-Veranstaltungen über die Möglichkeiten der Weiterbildungsfinanzierung.

Häufig ist gar nicht bekannt, dass viele Beschäftigte eine Chance auf Weiterbildungsförderung nach dem neuen Qualifizierungschancengesetz (QCG) haben. Bis zu 100% der Weiterbildungskosten und bis zu 100% der Lohnkosten können von der Agentur für Arbeit übernommen werden.

Die Veranstaltung dient als Einstieg in die Thematik und informiert über Rahmenbedingungen und Förderkonditionen. Sie richtet sich an Beschäftigte, aber auch an Arbeitgeber. Individuelle Terminvereinbarungen sind im Anschluss an die Veranstaltung möglich.

Die rund einstündige digitale Veranstaltung findet um 10:00 Uhr und um 15:00 Uhr statt. Eine Anmeldung ist unter [email protected] erforderlich.

Quelle: Agentur für Arbeit Meschede-Soest

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon