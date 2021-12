Lödige Industries unterstützt Aktion Lichtblicke

brilon-totallokal: Scherfede/Paderborn: Lödige Industries unterstützt in diesem Jahr die Aktion Lichtblicke mit einer Spende in Höhe von 5.000 Euro. Die traditionelle Weihnachtsspende des Maschinenbau-Unternehmens mit Sitz in Scherfede und Paderborn kommt jährlich gemeinnützigen Organisationen in den Regionen Höxter und Paderborn zugute, die sich für Menschen in materiellen, finanziellen oder seelischen Notlagen einsetzen.

Seit September 2021 sind bereits wieder mehr als eine 1,4 Millionen Euro an Spenden bei der Aktion Lichtblicke eingegangen. Mit dem Geld setzt sich das Lichtblicke-Team für hilfsbedürftige und sozial benachteiligte Kinder sowie deren Familien ein, um ihnen in ihrem schwierigen Alltag beizustehen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr der Spendensaison 2020/2021 konnte die Aktion ein Rekordspendenergebnis von 16,3 Mio. Euro erzielen. Mehr als 11,8 Mio. Euro wurden mit dem Verwendungszweck „Unwetter-Hilfe“ gespendet. So konnten insgesamt 3.398 Kinder und Jugendliche sowie deren Familien, die von der Hochwasserkatastrophe betroffen waren, unterstützt werden. Wer die wichtige Arbeit ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Informationen auf der Website www.lichtblicke.de.

Philippe De Backer, CEO bei Lödige Industries, sagt: „2021 war erneut ein sehr herausforderndes Jahr. Gerade in schwierigen Zeiten ist es uns ein wichtiges Anliegen, gemeinnützige Arbeit zu unterstützen und damit Menschen in Not zu helfen. Das große Engagement der Aktion Lichtblicke ist jede Unterstützung wert und wir freuen uns, einen Teil dazu beitragen zu können.“

Über Lödige Industries: Lödige Industries ist ein weltweit führender Anbieter von Aufzugslösungen und Logistiksystemen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen. Mit Niederlassungen auf der ganzen Welt liefert Lödige Industries Lösungen für die Materialhandhabung für eine breite Palette von Kunden. Das 1948 gegründete mittelständische Familienunternehmen ist spezialisiert auf die Lieferung komplexer Materialflusssysteme von der Planung, Konstruktion, Fertigung, Programmierung und Inbetriebnahme bis hin zum Service. Lödige Industries ist der Weltmarktführer für Luftfrachtumschlagterminals.

Bild: Das 1948 in Paderborn gegründete Familienunternehmen produziert seit 1965 in Scherfelde.

