Briloner Sternsinger bringen den Segen auf anderen Wegen

„Segen bringen, Segen sein“

brilon-totallokal: Brilon: Getreu ihrem Motto bringen die Sternsinger der Briloner Kernstadt am Dreikönigstag und dem darauffolgenden Wochenende den Segen zu den Menschen und sammeln Spenden für Kinder in Not. Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich das Vorbereitungsteam dazu entschieden in der Briloner Kernstadt nochmal auf die Besuche an den Haustüren zu verzichten und stattdessen auf andere kreative Wege zu setzen. Dabei soll an dem großen Erfolg der letzten Sternsingeraktion angeknüpft werden.

Bei einem Vorbereitungstreffen am Mittwoch, 29. Dezember um 17.00 Uhr in der Nikolaikirche werden den Kindern und gerne auch den Eltern die verschiedenen Ideen vorgestellt. Außerdem schließt sich eine Aussendungsfeier an. Das Vorbereitungsteam bittet für dieses Treffen unbedingt um vorherige Anmeldung per E-Mail an [email protected] und weist auf die Gültigkeit der 3G-Regel hin.

Fotocredits: Stefanie Wilhelm / Kindermissionswerk

Quelle: Jan Hilkenbach – das Vorbereitungsteam

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon