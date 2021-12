Für hohe Qualität ausgezeichnet

brilon-totallokal: Warstein: Zum vierten Mal ausgezeichnet: Wie bereits in den vergangenen Jahren kann sich die Warsteiner Brauerei auch in diesem Jahr über den „Landesehrenpreis für Lebensmittel 2021“ freuen. Dieser wird vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW an ausgewählte Unternehmen der Ernährungswirtschaft verliehen.

Mit dem Preis wird die Warsteiner Brauerei für ihre erstklassige Produktqualität bei ihren Bieren, aber auch für ihr Engagement in den Bereichen Nachhaltigkeit und Ausbildung ausgezeichnet. Mit dem Familienunternehmen wurden in diesem Jahr 74 weitere Firmen aus NRW geehrt. Um mit dem Landesehrenpreis geehrt zu werden, müssen die Produkte zuvor die Auszeichnung Gold bei dem Qualitätswettbewerb der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) erhalten. Bei der Warsteiner Gruppe wurden in diesem Jahr insgesamt zwölf Produkte mit DLG Gold ausgezeichnet. Neben dem Klassiker Warsteiner Premium Pilsener und der Bierspezialität Brewers Gold erhielten auch die alkoholfreien Mischgetränke Warsteiner Radler Alkoholfrei 0,0 % sowie die neu eingeführten Produkte Warsteiner Grapefruit Alkoholfrei 0,0 % und Warsteiner Alkoholfrei 0,0 % die begehrte Goldmedaille. „Auf die Auszeichnung des Landes NRW sind wir natürlich stolz, denn sie bestätigt uns in unserer täglichen Arbeit und unsere hohe Produktqualität. An dieser Stelle einen besonderen Dank an unsere Brauerinnen und Brauer für ihre hervorragende Arbeit sowie an die Kolleginnen und Kollegen in der Qualitätssicherung“, freut sich der Technische Direktor Qualitätsmanagement der Warsteiner Gruppe, Frank Homann.

Bild v.l.n.r.: Frank Homann, Technischer Direktor Qualitätsmanagement, und Anna Hölscher aus dem chemisch-technischen Zentrallabor freuen sich sehr über den Landesehrenpreis NRW.

Über den Landesehrenpreis NRW: Der "Landesehrenpreis für Lebensmittel des Landes Nordrhein-Westfalen" wird jährlich durch das Landwirtschaftsministerium des Landes verliehen. Mit ihm werden die hohe Produktqualität von Lebensmitteln sowie das Engagement der Lebensmittelunternehmen für Ausbildung, tarifgerechte Bezahlung und Umwelt ausgezeichnet. Weitere Informationen unter: www.umwelt.nrw.de.