POL-HSK: Öffentlichkeitsfahndung

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu einer Vermissten Person

brilon-totallokal: Brilon: Seit dem 27. Dezember 15:15 Uhr wird ein 79-jähriger Mann vermisst. Der Mann verließ ein Seniorenheim in der Straße „Hohlweg“ am Nachmittag mit unbekanntem Ziel. Der Mann ist circa 1,80 bis 1,85 Meter groß, hat weißes bis graues Haar und eine schlanke Statur. Er hat vermutlich zwei Nordic-Walking-Stöcke bei sich und trägt eine graue oder beige Jacke und eine Lesebrille. Hinweis richten Sie bitte an den Polizeiruf 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon