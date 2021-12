Stadtbücherei: Bürgerhilfe-Sprechstunde am 4. Januar

Die nächste Bürgersprechstunde der Bürgerhilfe Olsberg

brilon-totallokal: Olsberg: In der Stadtbücherei Olsberg findet am Dienstag, 4. Januar, in der Zeit von 17 bis 18 Uhr die nächste Bürgersprechstunde der Bürgerhilfe Olsberg statt. Michael Bernick oder Margit Engelhardt stehen für Hilfesuchende oder potenzielle Hilfeanbieter eine ganze Stunde als Ansprechpartner bereit. In der Stadtbücherei gilt die 2G-Regel. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, einen Nachweis über Impfung oder Genesung mitzubringen.

Quelle: Stadt Olsberg

