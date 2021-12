POL-HSK: Kanarienvögel entwendet

Über 20 Kanarienvögel aus Voliere entwendet

brilon-totallokal: Brilon: In der Laurentiusstraße wurde zwischen dem 23.12, 09.00 Uhr und dem 24.12, 09.00 Uhr eine Voliere in einem Garten aufgebrochen. Hieraus entwendete ein unbekannter Täter über 20 Kanarienvögel. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon