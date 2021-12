Familienbad 3.0

Designstarke Badkollektion hält allen Strapazen stand und überzeugt durch Langlebigkeit und Nachhaltigkeit

brilon-totallokal: Der Familienalltag kann schon mal wuselig sein – und dennoch ist eins für alle Parteien gleich: Am Anfang und am Ende des Tages steht ein Besuch des Badezimmers an. Umso wichtiger, dass dieses den Ansprüchen gewachsen ist und darüber hinaus echte Maßstäbe hinsichtlich zeitlosem Design, Langlebigkeit, hochwertiger Ausstattung und Nachhaltigkeit setzt.

Ein „Familienbad“ mit besonderer Note kommt aus dem Hause Villeroy & Boch: Die Experten haben die Kollektion Subway 3.0 weiterentwickelt und dabei nicht nur das Heute, sondern auch das Morgen im Blick. So spart das zum Patent angemeldete TwistFlush-WC beim Gebrauch einer vierköpfigen Familie bis zu 19.700 Liter Wasser pro Jahr – und ist dabei äußerst hygienisch. Dank Keramik-Veredelung CeramicPlus, Oberflächentechnologie AntiBac und der spülrandlosen Form ist es zudem leicht zu reinigen – perfekte Voraussetzung für eine langfristig überzeugende Nutzung, die Umwelt und Bewohner glücklich macht.

Eine tolle Formensprache bei Waschbecken & Co. sowie Badmöbel mit praktischem Stauraum und Anti-Fingerprint-Oberfläche sorgen dafür, dass sich Groß und Klein gerne im Lieblingsraum Bad aufhalten. Und das nicht zuletzt auch dank der Wannen der Subway 3.0-Kollektion. Aus hochwertigem Quaryl® hergestellt, sind sie besonders kratzfest und farbbeständig. Die ergonomische Rücklehne sorgt für eine angenehme Sitzposition.

Übrigens: Auch im Bad geht es smart zu. Die Lichtspiegel lassen sich optional in gängige Smart Home Systeme einbinden und sorgen zu jeder Tageszeit sowie Situation für die richtige Beleuchtung und erschaffen so – funktional oder emotional – die stets passende Atmosphäre.

