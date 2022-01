Johannes Ludwig baut Weltcupführung aus

Routinierter Rodler des WSV Oberhof legt zwei starke Läufe hin / Zwei Österreicher folgen auf dem Podium

brilon-totallokal: Winterberg: Der Oberhofer Johannes Ludwig baute mit dem vierten Sieg des Winters in der VELTINS-EisArena seine Führung in der Gesamtwertung des EBERSPÄCHER Rennrodel-Weltcups aus. Zwei konstant starke Läufe sicherten den Erfolg vor den Österreichern Nico Gleirscher und Wolfgang Kindl.

Den ersten Lauf sicherte sich der Österreicher Nico Gleirscher mit einer starken Vorstellung. Mit 52,121 Sekunden war er 0,170 Sekunden schneller als der Italiener Dominik Fischnaller. Der Weltcupführende Johannes Ludwig war als Dritter bester Deutscher im ersten Durchgang. Auch im zweiten Durchgang reichte Ludwig die dritte Laufzeit in der Addition zum Gesamterfolg. “Es ist ein schöner Start ins neue Jahr, auch wenn ich Potential bei mir selbst sehe”, sagte der 35-Jährige nach dem Erfolg. Trotz der Temperaturen im zweistelligen Plusbereich fand Ludwig gute Bedingungen vor. Er meinte: “Die Bahn hielt besser als gedacht.” Besonders erfreut waren der zweitplatzierte Nico Gleirscher und der Dritte Wolfgang Kindl. Kindl, der als Zweiter im Weltcup in diesem Winter überzeugt, sagte: “Es ist mein erster Podiumsplatz in Winterberg.” Gleirscher erklärte: “Der erste Lauf war perfekt. Das war der Grundstein für das Podium.”

Felix Loch landete als nächster Deutscher auf Rang sechs. Max Langenhan wurde Zehnte, Chris Eissler Zwölfter. Für Moritz Bollmann reichte es nur für Platz 25. Felix Loch war unzufrieden mit der eigenen Leistung: “Meine Leistung war schlecht heute. Im ersten Lauf hatte ich zwei Fehler und auch im zweiten. Es fehlt mir etwas der Rhythmus.”

Bild: Podium der Herren; Felix Loch ©Dietmar Reker, Johannes Ludwig

Fotocredits: © Petra Reker

Quelle: Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon