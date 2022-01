Sternsingeraktion der kath. Filialgemeinde St. Joseph Brilon-Wald

Sternsingeraktion 2022 in Brilon-Wald – wieder sicher

brilon-totallokal: Brilon-Wald: Aufgrund der der Corona-Pandemie kann 2022 die Sternsingeraktion leider wieder nicht in gewohnter Form stattfinden. Von Haus zu Haus werden die Sternsinger nicht gehen können. Alternativ wird daher wieder folgende Veranstaltung Coronagerecht angeboten:

Die St. Josephs-Kirche wird am So., 9. Januar 2022 am Vormittag von 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr geöffnet sein. Hier sind die Sternsinger anwesend, die dann den Segen für das Neue Jahr überbringen und auch gern Spenden entgegen nehmen. Klebestreifen mit dem Segenssymbol werden dann auf Wunsch ausgehändigt.

Die Corona-Hygiene-Regeln sind hierbei strikt einzuhalten. (Maskenpflicht, Abstände etc.)

Es besteht auch die Möglichkeit über folgende Bankverbindungen eine Spende vorzunehmen:

Konto Kirchengemeinde Brilon: DE98 4726 1603 0001 3725 00

Konto Kindermissionswerk: DE95 3706 0193 0000 0010 31, BIC: GENODED1PAX.

Wer zu diesem Termin verhindert ist, dem stellt die Küsterin von St. Joseph Brilon-Wald A. Hillebrand, Tel. 02961/4321 später gern einen Klebestreifen mit dem Segenssymbol zu.

Zu dieser Corona-Sternsingeraktion lädt die Filialgemeinde St. Joseph Brilon-Wald herzlich ein.

Quelle: Filialgemeinde St. Joseph Brilon-Wald

