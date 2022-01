Rassismus im Sport – Wie kann ich Rassismus im Sportverein begegnen?

Freie Fortbildungsplätze beim KSB

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Am 18.01. und 01.02.2022 veranstaltet der KSB eine digitale Übungsleiter Fortbildung zum Thema ,,Rassismus im Sport – (K)ein Thema für mich!?“. Dabei werden sich die Teilnehmenden unter anderem mit folgenden Fragen befassen: Was bedeutet Rassismus eigentlich genau, woher kommt er und wie wirkt er? Wo treffen wir ihn im Sport an?

Neben diesen grundlegenden Fragen widmet sich die Online-Fortbildung auch fachspezifischen und persönlichen Themen. Wieso könnte Rassismus ein Thema für mich sein? Wie kann ich Rassismus im Sportverein begegnen? Die Teilnahme verlängert den Übungsleiterschein mit 15 Lerneinheiten um 4 Jahre.

Die Kosten liegen bei nur 10€. Weitere Infos und Anmeldungen unter www.hochsauerlandsport.de/themen/qualifizierung oder bei Franziska Geise unter 02904-9763254 oder [email protected]

