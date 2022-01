B7n ist Hauptthema des 16. Briloner Unternehmerforums

16. Briloner Unternehmerforum findet digital statt

brilon-totallokal: Brilon: Am Donnerstag, 13.01.2022 möchte Straßen NRW im Briloner Bürgerzentrum die heimischen Unternehmen über den aktuellen Planungsstand der B7n informieren und die Interessen der Wirtschaft mit in den Planungsprozess integrieren. Leider kann auf Grund der aktuellen Coronasituation die Veranstaltung nicht wie gewohnt in Präsenz stattfinden. „Wir haben uns daher erneut für ein digitales Unternehmerforum entschieden. Schon im vergangenen Jahr hat das Format sehr gut funktioniert.“, so Brilons Wirtschaftsförderer Oliver Dülme, der zusammen mit dem Wirtschaftsclub Hochsauerland die Briloner Unternehmerforen organisiert.

Der Termin bleibt der Gleiche: 13.01.2022, 18 Uhr. Unternehmensvertreter können sich bis zum 12.01. direkt bei der BWT unter [email protected] oder 02961/969920 anmelden, die Zugangsdaten werden per Mail zugesandt, als Plattform wird Webex genutzt. Herr Voigtländer, Planungsleiter bei Straßen NRW, wird als Referent den aktuellen Planungsstatus vorstellen und die Fragen der heimischen Unternehmen beantworten.

Quelle: Oliver Dülme – BWT ∙ Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH

