HSK-Impfangebot: Booster-Impfung nun auch ab 12 Jahren möglich

Neue Termine für Januar

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Mit dem neuen Impferlass bietet die Koordinierende Covid-Impfeinheit des Hochsauerlandkreises nun auch Booster-Impfungen für Kinder bzw. Jugendliche ab zwölf Jahren an. Für die Booster-Impfung ist ein ärztliches Aufklärungsgespräch notwendig sowie die Einwilligung eines Sorgeberechtigten. Das Einwilligungs-Dokument finden Erziehungsberechtigte unter www.hochsauerlandkreis.de; Stichwort „Impf-Termine“.

Für Erst-, Zweit- und Drittimpfungen für Personen älter als 12 Jahre ist keine Terminbuchung erforderlich, jedoch bei Impfungen von 5 bis 11-Jährigen. Für Terminvereinbarungen der 5 bis 11-Jährigen steht auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises ein Terminkalender bereit.

An folgenden Stellen werden Impfungen angeboten:

12.01.2022 Bad Fredeburg, Kurhaus, Am Kurhaus 4, 14-20 Uhr

13.01.2022 Bad Fredeburg, Kurhaus, Am Kurhaus 4, 14-20 Uhr

14.01.2022 Bad Fredeburg, Kurhaus, Am Kurhaus 4, 12-18 Uhr

12.01.2022 Meschede, Schützenhalle St. Georg, Schützenstr. 37, 14-20 Uhr

13.01.2022 Meschede, Schützenhalle St. Georg, Schützenstr. 37, 14-20 Uhr

14.01.2022 Meschede, Schützenhalle St. Georg, Schützenstr. 37, 12-18 Uhr

12.01.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 14-20 Uhr

13.01.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 14-20 Uhr

14.01.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 12-18 Uhr

15.01.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 12-18 Uhr

12.01.2022 Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str.19, 14-20 Uhr

13.01.2022 Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str.19, 14-20 Uhr

14.01.2022 Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str.19, 12-18 Uhr

15.01.2022 Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str.19, 12-18 Uhr

18.01.2022 Bad Fredeburg, Kurhaus, Am Kurhaus 4, 14-20 Uhr

19.01.2022 Bad Fredeburg, Kurhaus, Am Kurhaus 4, 14-20 Uhr

20.01.2022 Bad Fredeburg, Kurhaus, Am Kurhaus 4, 14-20 Uhr

20.01.2022 Meschede, Schützenhalle St.Georg, Schützenstr. 37,14-20 Uhr

21.01.2022 Meschede, Schützenhalle St.Georg, Schützenstr. 37, 12-18 Uhr

22.01.2022 Meschede, Schützenhalle St.Georg, Schützenstr. 37, 12-18 Uhr

19.01.2022 Arnsberg-Hüsten, Kultzentrum, Berliner Platz 5, 14-20 Uhr

20.01.2022 Arnsberg-Hüsten, Kultzentrum, Berliner Platz 5, 14-20 Uhr

21.01.2022 Arnsberg-Hüsten, Kultzentrum, Berliner Platz 5, 14-20 Uhr

22.01.2022 Arnsberg-Hüsten, Kultzentrum, Berliner Platz 5, 12-18 Uhr

19.01.2022 Brilon, Schützenhalle. Altenbürener Str. 19, 14-20 Uhr

20.01.2022 Brilon, Schützenhalle. Altenbürener Str. 19, 14-20 Uhr

21.01.2022 Brilon, Schützenhalle. Altenbürener Str. 19, 14-20 Uhr

22.01.2022 Brilon, Schützenhalle. Altenbürener Str. 19, 12-18 Uhr

Weitere Informationen zum Impfgeschehen finden Interessierte unter www.hochsauerlandkreis.de

Quelle: Carolin Fisch – Pressestelle Hochsauerlandkreis

