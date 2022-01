Pandemie-Artikel aus China

Emotive Systems GmbH lässt drei A300 am Heimathafen einfliegen

brilon-totallokal: Paderborn/Hochsauerlandkreis: Zum Auftakt des Jahres 2022 realisiert der Flughafen Paderborn/Lippstadt ein weiteres größeres Frachtprojekt. Nach der Hilfslieferung mit medizinischer Schutzausrüstung im Juli des vergangenen Jahres, die von einer europäischen Regierung in Auftrag gegeben worden war, lässt die Emotive Systems GmbH mit Firmensitz in Paderborn jetzt drei Großraumflugzeuge vom Typ Airbus A300 mit Pandemie-Artikeln am Heimathafen einfliegen.

Nach der ersten erfolgreichen Ankunft folgen am 7. Januar und am 10. Januar zwei weitere Maschinen. Dass die Waren am Flughafen Paderborn/Lippstadt eingeflogen werden, war eine bewusste Entscheidung des Unternehmens. Nikita Dohrenkamp und Stephan Gehle, Geschäftsführer der Emotive Systems GmbH, erklären: „Wir haben bei der Airline den klaren Wunsch hinterlegt, die Pandemie-Artikel nach Paderborn/Lippstadt zu bringen. Mit dieser Initiative wollen wir zum einen unseren Flughafen unterstützen und die Möglichkeit von Frachttransporten am heimischen Airport stärker in das Bewusstsein tragen. Zudem wollen wir angesichts der aktuell angespannten Situation an vielen anderen Flughäfen die lokalen Vorteile nutzen“.

Seit dem Neustart im Sommer 2021 untermauert der Heimathafen seine Position als attraktiver Standort für den Frachtverkehr. Im Juli 2021 flogen bereits sechs Großraumflugzeuge vom Typ Airbus A340 mit mehr als 200 Tonnen medizinischer Schutzausrüstung an Bord nach Namibia. „Wir haben ausreichend Kapazitäten sowie die notwendige Flexibilität und Kompetenz, um größere Frachtverkehre termingerecht und zuverlässig abzuwickeln. Schrittweise wollen wir auch den großvolumigen Ad hoc-Frachtverkehr zu einer starken Säule am Heimathafen entwickeln“, betont Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.

Flughafen Paderborn/Lippstadt Der Flughafen Paderborn/Lippstadt ist der Heimathafen für Urlaubs- und Geschäftsreisende aus Ostwestfalen-Lippe, Südwestfalen sowie den angrenzenden Regionen in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Zum Leistungsangebot gehören neben Linien- und Touristikflügen auch Business- und Privatcharterverkehre sowie Luftfracht.

