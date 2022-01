Yoga-Kurs online für Frühaufsteher

Mit Yoga am Morgen wird der Kreislauf und die Verdauung in Schwung gebracht

brilon-totallokal: Brilon: In diesem Morgen-Yoga Online-Kurs ab Dienstag, 11. Januar, erlernen die teilnehmenden verschiedene Techniken, den Körper aufzuwecken und fit für den Tag zu machen. Im Kurs werden u. a. Sonnengrüße, verschieden Asanas (Yogahaltungen) und Pranayama (Atemübungen) geübt und durchgeführt. Mit Yoga am Morgen werden der Kreislauf und die Verdauung in Schwung gebracht, die verspannten Glieder gedehnt und der Geist allmählich aufgeweckt.

Der Kurs findet an zehn Vormittagen jeweils von 7.30 bis 8.45 Uhr online statt und ist für jeden mit normaler Fitness geeignet – Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Weitere Yoga- und Online-Kurse sowie weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]) sowie online unter www.vhs-bmo.de.

