Mutwillige Sachbeschädigung an Straßenbäumen in Brilon

Ca. 30 städtische Straßenbäume mutwillig abgeknickt

brilon-totallokal: Brilon: Ca. 30 städtische Straßenbäumen wurden vermutlich in der Nacht von Silvester auf Neujahr im Bereich des Schulzentrums durch Unbekannte beschädigt. Bisher sind die Sachbeschädigungen in folgenden Straßen bekannt: „Zur Jakobuslinde“, „Liegnitzer Straße“, „Mühlenweg“ und „Müggenborn“.

Ein großer Teil der Bäume weist Schäden an der Baumrinde auf, die durch einen scharfen Gegenstand (z. B. eine Axt) verursacht wurden. Ein Baum im Bereich der Straße „Zur Jakobuslinde“ in Höhe des Berufskollegs Brilon wurde in Gänze gefällt. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt.

Die Sachbeschädigung wurde durch die Stadt Brilon zur Anzeige gebracht.

Für Hinweise, die zur Ermittlung des/r bislang unbekannten Täter(s) führen, lobt die Stadt Brilon eine Belohnung in Höhe von 500,00 € aus. Hinweise, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden, richten Sie bitte an die Abteilung Bauverwaltung der Stadt Brilon (Telefon 02961 / 794 155) oder die Polizei Brilon (Telefon 02961 / 90 200).

Bild: Stadt Brilon, Gefällter Baum „Zur Jakobuslinde“

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon