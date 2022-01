Rund 1 Million Euro Förderung für weiteren Digitalausbau an Arnsberger Schulen

brilon-totallokal: Arnsberg: Aus dem DigitalPakt Schule hat die Bezirksregierung Arnsberg der Stadt Arnsberg einen weiteren Förderbescheid bewilligt. Es handelt sich um Mittel in Höhe von 1.012.605 Euro.

Gefördert wird der Ausbau des schulischen (W)LANs sowie die Inhouse-Verkabelung samt projektvorbereitender und -begleitender Maßnahmen an der Städt. Gemeinschaftsgrundschule „Graf-Gottfried-Schule“, der Städt. Gemeinschaftsgrundschule „Müggenberg-Rusch“, der Städt. Kath. Bekenntnisgrundschule „Röhrschule“, der Städt. Kath. Bekenntnisgrundschule „Urbanusschule“ Voßwinkel und am Städt. Gymnasium Laurentianum.

Der Stadt Arnsberg wurden im DigitalPakt Schule zuvor bereits Fördergelder aus fünf Bescheiden in Höhe von insgesamt rund 1.373.856 Euro bewilligt. Mit dem aktuellen Projekt hat die Stadt Arnsberg das ihr per Förderrichtlinie zugewiesene Schulträgerbudget in Höhe von 2.386.461 Euro komplett in Ihren Projekten gebunden.

Quelle: Bezirksregierung Arnsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon