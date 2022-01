Schalt ein! Sing mit dem Männerchor 1868 Brilon

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Die Reihe „Schalt ein! Sing mit“ ist eine Musiksendung der Hochsauerlandwelle, die zum Mitsingen einladen und den Zusammenhalt der Chöre im Hochsauerlandkreis stärken soll.

Am 9. Januar 2022 um 19 Uhr ist der Männerchor 1868 Brilon in der Sendung zu Gast. Mit unserem Chorleiter Hans-Joachim Senft, unserem Vorsitzenden Reinhard Prange und Heinz-Josef Fischer spricht Moderator Markus Hiegemann über die aktuelle Chorarbeit. Der Männerchor plant im nächsten Jahr weitere Auftritte und Aktionen. In der Sendung „Musik aus dem Sauerland“ spielt Moderator Markus Hiegemann mit dem Männerchor ausgewählte Lieder wie „Winternacht, Oh du schöner Rosengarten, Schwer mit den Schätzen, Auf uns und den Abendfrieden“. Die Musik Factory Brilon ist dabei mit „Ist da jemand und mit listen to your heart“. Der Chor Just for Joy singt ein erfrischendes „Oh happy day“.

Ein besonderes, ein bewegendes Konzert veranstaltete der Männerchor am 7. November 2021 in der evangelischen Stadtlkirche; Die zwei Konzertstunden mit den Lied- und Wortvorträgen waren von Chor und Besuchern ein ganz klares Zeichen für Solidarität, für Brüderlichkeit und für Weltoffenheit, ganz im Sinne des Festjahres 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland MENTSH!

Es wäre schön, wenn sie am Sonntag einschalten und mit uns singen!

www.hochsauerlandwelle.com

