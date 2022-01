Gute Nachrichten für die Reaktivierung der Röhrtalbahn

Finanzierungszusage gibt bei den weiteren Planungen Sicherheit

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Der heimische Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese (MdB) begrüßt die positiven Nachrichten für die Reaktivierung der Röhrtalbahn. Die jetzt erfolgte Finanzierungszusage gibt allen Beteiligten bei den weiteren Planungen Sicherheit. Das im NWL in Auftrag gegebene Gutachten soll in diesem Jahr vorliegen und endgültig die Weichen in Richtung Reaktivierung stellen. „Die SPD setzt sich vor Ort bereits seit Jahren für die Reaktivierung ein. Die jetzt erfolgte Finanzierungszusage macht deutlich wie wichtig es war nie locker zu lassen. War es doch die CDU-Kreistagsfraktion, welche vor nicht allzu langer Zeit alle Reaktivierungspläne kurzsichtig stoppen wollte.“, so Dirk Wiese.

Quelle: Dirk Wiese, MdB

