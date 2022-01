Qi Gong und Kampfkunst bei der VHS

Das neue Semester bei der VHS BMO startet im Januar, den Anfang machen Qi Gong und Kampfkunst-Kurse

brilon-totallokal: Brilon/Olsberg: Qi Gong am Abend startet am Montag, 13. Januar, in Olsberg und findet an zwölf Abenden von 18.15 bis 19.15 Uhr statt. Ein Vormittagskurs beginnt am Donnerstag, 13. Januar, um 8 Uhr in Brilon und findet an zwölf Terminen statt. Auch verschiedene Kampfkunst-Kurse stehen für interessierte Teilnehmende zur Verfügung.

Kampfkunst für Jederman(n) ab Montag, 10. Januar, verbindet ein ganzheitliches Gesundheitstraining mit der chinesischen Kampfkunst Xinggyichuan. Der Kurs findet an zwölf Abenden von 19.30 bis 20.30 Uhr in Olsberg statt. Ab Dienstag, 11. Januar, findet in Brilon Karate im Goju Ryu-Stil statt. An zwölf Abenden von 19.30 bis 20.30 Uhr können die Teilnehmenden auch entspannende und meditative Aspekte kennenlernen. Die Chinesische Kampfkunst ist Thema des Briloner Kurses, der am Donnerstag, 13. Januar, beginnt und an zwölf Abenden von 19.30 bis 20.30 Uhr stattfindet.

Weitere Informationen zu diesen und ähnlichen Kursen sowie Anmeldung bei der VHS BMO (Brilon: 02961 6416, Olsberg: 02962 3080) sowie im Internet unter www.vhs-bmo.de.

