Wochen der Studienorientierung 2022

Fachhochschule Südwestfalen bietet ab dem 17. Januar zahlreiche digitale Events für Studieninteressierte

brilon-totallokal: Meschede: Ab dem 17. Januar finden in Nordrhein-Westfalen die jährlichen Wochen der Studienorientierung statt. Die Fachhochschule Südwestfalen beteiligt sich mit zahlreichen Angeboten. Dazu gehören Informationen zu Studiengängen, aber auch Online-Seminare und -Workshops zur generellen Studienorientierung.

Insgesamt bietet die Hochschule über 40 digitale Events für Studieninteressierte an den Standorten Hagen, Iserlohn, Lüdenscheid, Meschede und Soest. Dabei sind kreative Formate für den ersten Überblick, wie die Gong-Show auf dem Hagener Info-Tag am 24. Januar: Vortragende stellen hier jeweils in wenigen Minuten Studiengänge kurz und knackig vor. Wer wissen möchte, wie es sich vor Ort studiert, erkundet die Hochschule in virtuellen Campusführungen beispielsweise in Soest. Und wer genauer weiß, welcher Studiengang für ihn in Frage kommt, kann sich in studiengangbezogenen Vorträgen informieren und Fragen stellen – zum Beispiel am 25. Januar auf dem Digitalen Hochschultag am Standort Iserlohn.

Am Standort Meschede veranstalten die Agentur für Arbeit Meschede-Soest und die Fachhochschule Südwestfalen am 27. Januar zum zweiten Mal die Digitale Südwestfälische Studieninfobörse. Mehr als 30 Hochschulen und Institutionen aus ganz NRW informieren einen Tag lang digital in über 100 Videokonferenzen zu zahlreichen Studienangeboten und Themen rund ums Studium. Thematisch gliedert sich die Studieninfobörse in drei Blöcke: die Vorstellung des Studienangebotes der teilnehmenden staatlichen Fachhochschulen und Universitäten, Fachforen zu konkreten Studiengängen oder Studienfeldern sowie Vorträge zu Themen wie Studienwahlentscheidung, Studienfinanzierung oder Auslandsstudium.

Informationen zu allen Angeboten der Fachhochschule Südwestfalen in den Wochen der Studienorientierung gibt es unter www.fh-swf.de/cms/wdso.

Bild: Studienmöglichkeiten entdecken: In den Wochen der Studienorientierung bietet die Fachhochschule Südwestfalen Einblicke in ihr Studienangebot

Fotocredits: Simon Bierwald, FH Südwestfalen

Quelle: FH Südwestfalen

