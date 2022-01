Landtagsabgeordneter Matthias Kerkhoff bietet digitale Bürgersprechstunde an

Bürgersprechstunde per Telefon oder digitale Kanäle

brilon-totallokal: Düsseldorf/Hochsauerlandkreis: Gerade wenn persönliche Kontakte pandemiebedingt schwierig sind, ist der Kontakt per Telefon oder digitale Kanäle umso wichtiger. Daher bietet der heimische Landtagsabgeordnete Matthias Kerkhoff wieder die Möglichkeit zur digitalen Bürgersprechstunde an: Termine können ab sofort telefonisch unter 02962/ 977 861 oder per Mail ([email protected]) vereinbart werden.

Quelle: Matthias Kerkhoff, MdL

