Literaturseminar zu Iris Wolff

DenEvangelischen Buchpreis 2021 erhielt Iris Wolff für ihren Roman „Die Unschärfe der Welt“

brilon-totallokal: Soest: Im Literaturseminar der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen am 25. Februar 2022 in der Tagungsstätte Soest vermittelt Literaturwissenschaftlerin Marianne Holler Einblicke und Austausch. Von 10 bis 15 Uhr können sich Interessierte mit dem Buch und der Autorin auseinandersetzen. Der Autorin ist es in beeindruckender Weise gelungen, in „Die Unschärfe der Welt“ ihre Botschaft von Liebe und Freundschaft glaubhaft und in poetischen Bildern zu übermitteln – eine Botschaft, die berührt und sehr nachdenklich macht. Die Seminarkosten betragen 52 Euro.

Information und Anmeldung bei:

Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V., Postfach 13

61, 59473 Soest, Telefon: 02921 371-230, e-Mail: [email protected],

www.frauenhilfe-bildung.de

Quelle: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon