Digital Scouts im HSK: Fit für die Digitalisierung

Halbzeit bei der Workshop-Reihe „Digital Scouts“

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: In der vom Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Siegen (Standort Meschede) und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH gemeinsam mit allen zwölf kommunalen Wirtschaftsförderungen angebotenen 6-teiligen Veranstaltungsreihe werden Teilnehmende von kleinen und mittleren Unternehmen fit für die Digitalisierung gemacht. Im Rahmen der nächsten Online-Veranstaltung am Montag, 24. Januar, die in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Sundern erfolgt, informieren der Transferverbund Südwestfalen und die Effizienz-Agentur NRW über Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Unternehmen in der Region sowie über effiziente und nachhaltige Lösungen in der Produktion. Dabei werden in diesem Zusammenhang verschiedene Praxisbeispiele und Unterstützungsmöglichkeiten hinsichtlich der Digitalisierung aufgezeigt.

Interessierte können sich für die kostenfreie Online-Veranstaltung (24. Januar, 15:30 bis 18:30 Uhr) über [email protected] anmelden.

Fotocredits: AdobeStock 240217279

Quelle: Carolin Fisch – Pressestelle Hochsauerlandkreis

