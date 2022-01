POL-HSK: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Die auf Rotlicht stehende Ampel übersehen und aufgefahren

brilon-totallokal: Marsberg: Eine 59 jährige Frau aus Marsberg befuhr gestern gegen 16:00 Uhr die B7 bei Marsberg-Westheim in Fahrtrichtung Warburg. An der Einmündung zur Kasseler Straße übersah sie aufgrund der tiefstehenden Sonne die auf Rotlicht stehende Ampel und die zwei davor wartenden Pkw. Sie fuhr auf den hinteren der beiden Pkw auf. Der Wagen wurde durch den Anstoß auf den vorderen, wartenden Pkw geschoben. Bei dem Unfall wurde die 59 jährige Frau schwerverletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es besteht nach jetzigen Erkenntnissen keine Lebensgefahr. Die 56 jährige Fahrerin und der 22 jährige Beifahrer des Pkw aus Marsberg, auf den die Unfallverursacherin aufgefahren ist, wurden leicht verletzt. Die dritte Pkw Fahrerin blieb unverletzt.

Zwei Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B7 war ca. 1,5 Stunden für die Unfallaufnahme und die Bergung der Pkw voll gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon