Gesund und fit mit Tennis beim TC Brilon

brilon-totallokal: Brilon: „Gesundheit bekommt man nicht im Handel, sondern durch den Lebenswandel.“ Sebastian Kneipp (1821–1897), deutscher Naturheilkundler

Ab dem 25. Januar startet immer dienstags von 18:00-19:00 Uhr in der Tennishalle in Brilon der neue und innovative 10-wöchige Kurs „Motion on Court “. In den 60-minütigen Kurseinheiten tust Du ordentlich was für Deine Gesundheit und Fitness. Du erhältst ein optimales Herz-Kreislauftraining, durch unterschiedliche tennisspezifische und allgemeine Übungen und Spielformen, in einer Gruppe mit motivierender Musik. Für Abwechslung und Spaß auf dem Tennisplatz ist also gesorgt und jeder kann mitmachen, egal ob mit oder ohne Tenniserfahrung, egal ob jung oder alt. Das Kurskonzept ist ausgezeichnet mit dem Siegel „Deutscher Standard Prävention“ und damit als Präventionskurs bezuschussungsfähig durch Deine gesetzliche Krankenkasse. Du möchtest fit werden und gesund bleiben und dabei den Tennisschläger schwingen? Dann ist „Motion on Court “ genau das Richtige für Dich.

Neugierig? Weitere Infos bei Stefan Elias (Mail: [email protected]) und unter www.tc-brilon-1907.de.

