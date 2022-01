Briloner Schüler zu Gast in England

Die Planung beginnt jetzt

brilon-totallokal: Brilon: Jungen und Mädchen aus Brilon waren Teilnehmer einer Schülergruppe, die 2019 im Rahmen einer Ferienfahrt England besuchte. Bedingt durch die Corona-Situation konnte die allseits gewünschte Wiederholung bisher leider nicht erfolgen. Im kommenden Sommer aber soll es soweit sein, natürlich unter der Voraussetzung, dass bedenkenloses Reisen wieder möglich sein wird. Die Planung beginnt jetzt!

Bei einer Ferienfahrt nach England in den Sommerferien mit dem Deutsch-Britischen Schüleraustauschdienst können auch wieder Mädchen und Jungen aus Brilon teilnehmen. Die Fahrt wird nach Thanet an der englischen Südost-Küste führen, wo die Teilnehmer in Gastfamilien wohnen werden, die sich seit vielen Jahren an diesem Projekt beteiligen. Zur Verbesserung der Sprachkenntnisse findet stets vormittags unter Leitung englischer Lehrer ein Englischkurs statt, der natürlich auf die Ferien zugeschnitten ist.

Nachmittags und an den Wochenenden gibt es ein interessantes Freizeitprogramm. So fährt die Gruppe nach London und besichtigt die berühmten Sehenswürdigkeiten. Weitere Exkursionen führen nach Canterbury und Rochester. Auf dem Programm stehen ferner viel Sport und Strandnachmittage.

Mädchen und Jungen zwischen 10 und 18 Jahren mit mindestens einem halben Jahr Schulenglisch, die Interesse an einer Teilnahme haben, können sich jetzt per E-Mail an den Deutsch-Britischen Schüleraustauschdienst wenden: [email protected]

Eine Informationsschrift über die Fahrt mit allen Einzelheiten wird dann jedem Interessenten unverbindlich übersandt, dazu müssen das Alter des Kindes und die Postadresse angegeben werden.

Quelle: Deutsch-Britischer Schüleraustausch

