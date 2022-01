Sternsingeraktion 2022 in Scharfenberg

„Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“

brilon-totallokal: Scharfenberg: „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ lautete das Motto der diesjährigen Aktion Dreikönigssingen. Die Sternsinger machten dabei auf die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika aufmerksam, und zwar konkret durch Projekte in den Ländern Ägypten, Ghana und dem Südsudan.

In vielen Ländern des Globalen Südens ist die Kindergesundheit aufgrund schwacher Gesundheitssysteme und fehlender sozialer Sicherung stark gefährdet. In Afrika sterben täglich Babys und Kleinkinder an Mangelernährung, Lungenentzündung, Malaria und anderen Krankheiten, die man vermeiden oder behandeln könnte. Die Folgen des Klimawandels und der Corona-Pandemie stellen zusätzlich eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen dar.

Mit dem gesammelten Geld soll die Verwirklichung des Rechts auf Gesundheit umgesetzt werden. In Scharfenberg wurden die Heiligen drei Könige in der Sonntagsmesse am 09. Januar 2022 vorstellig. Leon, Silas und Mats trugen den Segenswunsch „Christus segne dieses Haus“ vor und Pastor Ansgar Drees segnete die Aufkleber mit diesem Segenswunsch „20+C+M+B+22“. Die Aufkleber liegen in der Scharfenberger St. Laurentius-Kirche aus und können mitgenommen und an den Haustüren angebracht werden. Am Nachmittag war die Kirche für den Krippenbesuch geöffnet. Es herrschte reger Betrieb in der altehrwürdigen Pfarrkirche. Spenden für die Sternsingeraktion konnten hinterlegt werden. Es kamen bis Sonntagabend mehr als 1.000,00 € dabei zusammen.

