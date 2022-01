Bodyforming in Brilon und Wülfte

Die Wirbelsäule entlasten und die Haltung stabilisieren

brilon-totallokal: Brilon/Wülfte: In diesem Kurs trainieren die Teilnehmenden ihre Rücken- und Bauchmuskulatur, um die Wirbelsäule zu entlasten und die Haltung zu stabilisieren.

Am Montag, 24. Januar, startet ein Kurs um 15.30 Uhr in Brilon Wülfte. In Brilon findet ab dem 24. Januar und ab dem 25. Januar jeweils von 18 bis 19 Uhr Bodyforming statt. Alle Kurse gehen über 15 Termine und es gibt noch freie Plätze.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]) sowie im Internet unter www.vhs-bmo.de.

Quelle: Astrid Stute – VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

59929 Brilon · Kreuziger Mauer 31 · Tel. 02961 6416 · Fax 02961 51453

34431 Marsberg · Hauptstraße 49 · Tel. 02992 1280 · Fax 02992 2044

59939 Olsberg · Hauptstraße. 73a · Tel. 02962 3080 · Fax 02962 6986

www.vhs-bmo.de · www.facebook.com/vhsbmo

