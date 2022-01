Fit in den Tag starten

smovey®-Kurs am Vormittag

brilon-totallokal: Brilon/Marsberg/Olsberg: Der Trendsport smovey® hat es in sich. Die Ringe erzeugen eine angenehme Schwingung, die sich auf den ganzen Körper überträgt.

Der Kurs beginnt am Dienstag, 25. Januar, und findet an zehn Vormittagen von jeweils 10.45 bis 11.45 Uhr in Brilon statt. Die Ringe werden für den Kurs zur Verfügung gestellt.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]) sowie online unter www.vhs-bmo.de.

Quelle: Astrid Stute – VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

