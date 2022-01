Techniker und Ingenieure üben sich in Sachen Rhetorik

Technisches Know-how auf den Punkt gebracht

brilon-totallokal: IHK: Der Ingenieur oder Techniker ist, neben dem Vertrieb, meist einer der wichtigsten Ansprechpartner für den Kunden. Vorausgesetzt wird deshalb mehr als nur ein guter Umgangston mit den Kunden. Es bedarf einer klaren, strukturierten und zielorientierten Kommunikation.

Aber wie vermittle ich einfach und zielorientiert technisches Know-how und komplizierte Sachverhalte? Am 7. Februar arbeiten Ingenieure und Techniker in Soest einmal nicht an technischen Aufgaben, sondern verbessern ihre Rhetorik.

Im Seminar des IHK-Bildungsinstiuts erfahren sie, wie sie technische Fachinformationen für andere klar darstellen, Produktnutzen aufzuzeigen, relevante Informationen zu erhalten und die Beziehung zum Kunden zu festigen.

Weitere Informationen und entsprechende Anmeldeunterlagen können beim IHK-Bildungsinstitut Hellweg-Sauerland GmbH (Ansprechpartnerin: Carina Ostkamp)

Tel. 02941/97 47 528 oder unter [email protected] erfragt werden.

