Schwimmen lernen in jedem Alter

In Hoppecke starten im Januar verschiedene Schwimmkurse, in denen das Schwimmen an sich oder die Kraultechnik erlernt werden kann.

brilon-totallokal: Brilon:Im Kurs ab Montag, 24. Januar, erwerben Erwachsene, die bisher das Schwimmen nicht erlernt haben, die Fertigkeit, kurze Schwimmstrecken zu bewältigen. An insgesamt zehn Nachmittagen von 15.30 bis 16.30 Uhr vermittelt der Dozent Frauen und Männern die Schwimm-Grundbewegungen. Der Kurs richtet sich an alle von 15 Jahren bis ins Seniorenalter, die das Schwimmen unter fachkundiger Anleitung erlernen möchten. Kinder ab sechs Jahren, die bereits das Seepferdchen-Abzeichen erworben haben, können ihre Fähigkeiten im Kurs ab Samstag, 29. Januar, vertiefen. An zehn Vormittagen von 11.45 bis 12.30 Uhr werden weitere Schwimmtechniken erlernt und vertieft. Die richtige Technik des Kraulschwimmens können Interessierte ab Dienstag, 25. Januar, an fünf Vormittagen von 8.30 bis 9.30 Uhr erlernen.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]) sowie im Internet unter www.vhs-bmo.de.

Fotocredits: pexels

Quelle: VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon