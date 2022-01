Semesterstart bei der VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

Erstmalig Programmschwerpunkt zum Thema Fasten

brilon-totallokal: Brilon/Marsberg/Olsberg: Am 24. Januar beginnt das Frühjahrssemester 2022 bei der VHS Brilon-Marsberg-Olsberg unter dem Motto „Zusammen in Vielfalt“. Vielfältig und bunt ist das neue Programm allemal, nicht nur im Schnupper-Workshop „KlinikClown“ – Kurse für alle Altersgruppen sind darin vertreten, ebenso wie Angebote für Frauen und Männer oder gemischte Gruppen, Inklusive Kurse und Präsenz- und Onlinekurse werden angeboten. Insgesamt umfasst das Frühjahrsprogramm rund 500 Kurse und Einzelveranstaltungen.

Semesterschwerpunkt: Fasten

Mit Kursen rund um das Thema Fasten hat das VHS-Team für das kommende Semester einen inhaltlichen Schwerpunkt gesetzt. Fasten – Geht es hier nur um Entschlacken, Entschleunigen und Entsagen? „Wir haben bewusst einen weiten Begriff des Fastens gewählt, der sowohl Ernährung als auch den Bereich der Persönlichkeitsentwicklung umfasst“, erklärt Anika Schnieders, stellvertretende VHS-Leiterin. Im Programmheft sowie auf der VHS-Webseite finden Interessierte alle Kurse zum Themenschwerpunkt zusammengefasst. Neben „Low Carb“ und Intervallfasten befassen sich OnlineVorträge mit einer zuckerfreien, nachhaltigen oder herzgesunden Ernährung. Daneben werden ReikiKurse oder ein Workshop zum Mentalen Fasten angeboten, ebenso wie Schnupperangebote zur Entspannung oder Stressreduktion.

Vielfältiges Programm mit vielen neuen Angeboten

Und auch darüber hinaus ist einiges neu: Einen Einblick in das richtige Mixing sowie alles rund um die Audio-Produktion finden interessierte Laien, Musiker, Homerecorder oder Tontechnik-Begeisterte in den Workshops zur Musikproduktion, die in Brilon neu im Programm sind. In den Kreativ-Workshops lassen die Teilnehmenden ihren Emotionen freien lauf beim abstrakten Malen. „Neben unseren Grundlagen-Kursen im EDV-Bereich befassen wir uns in den kommenden Monaten auch mit Google Ads und Instagram“, erzählt Michael Klaucke, Leiter der VHS. „Dabei greifen wir die Themen sowohl für Anfänger als auch in Fortgeschrittenen-Workshops auf.“ Für Kinder von vier bis sechs oder von sieben bis zehn Jahren ist in Marsberg-Westheim Kinder-Yoga ganz neu im Programm. Kreativ wird es im Strickkurs für Anfänger und Wiedereinsteiger und Freunde des Karnevals finden vielleicht im Nähkurs „Karnevalskostüme“ das richtige zur Vorbereitung und Vorfreude auf die nächste Saison. In Olsberg sind in diesem Semester inklusive Kurse ganz neu im Programm. „Koch-Basics für Alle, Entspannungsmethoden für Einsteiger und der Kreativ-Workshop Malen als individueller Ausdruck sind Angebote, die ohne Hürden von allen genutzt werden können“, erläutert Friederike Gretsch, hauptamtlich pädagogische Mitarbeiterin, die neue Angebote.

Breites Online-Angebot

Der Online-Bereich hat mittlerweile einen festen Platz im VHS-Programm und beinhaltet Kurse aus allen Programmbereichen. Mit dem“ Workout im Wohnzimmer“ können sich Sportbegeisterte ohne Anreise im eigenen Zuhause auspowern. Vokabel- oder Rechenprofi werden die Teilnehmenden in den Superhirn-Workshops anhand verblüffender Tricks. Neben den modularen Weiterbildungskursen aus dem Xpert-Business-Bereich gibt es Kurse zu Social Media, Microsoft 365, Podcasts oder Videotutorials. (Angehende) Auszubildende bekommen in den Kursen „Auf dem Weg ins Berufsleben“ viel Rüstzeug für den Arbeitsalltag mit an die Hand. Gerade im Bereich der Sprach- und Fitnesskurse hat sich der Onlinebereich sehr bewährt. Denn er bietet auch die Teilnahme am Russisch- oder Norwegisch-Kurs in unserer ländlichen Region. Auch der Vorteil einer OnlineWeinprobe zuhause auf dem eigenen Sofa ist nicht von der Hand zu weisen.

Das Halbjahresprogramm ist online unter www.vhs-bmo.de zu finden und liegt als gedrucktes Heft in den Geschäftsstellen und vielen weiteren Auslagestellen aus. Anmeldungen sind online sowie in allen drei Geschäftsstellen möglich, sowohl telefonisch (Brilon: 02961 6416, Marsberg: 02992 1280, Olsberg: 02962 3080), per E-Mail ([email protected], [email protected], [email protected] ) oder persönlich. Als besonderen Service zum Semesterstart sendet die VHS BMO das Programmheft auf Wunsch auch zu – eine kurze Mitteilung per Telefon oder Online-Kontaktformular reicht aus.

Quelle: VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

