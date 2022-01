Elternabend des Familienzentrums diesmal online

„Konzentration kinderleicht“ mit vielen Informationen

brilon-totallokal: Olsberg: „Konzentration kinderleicht“ lautet das Thema eines Elternabends des Familienzentrums Olsberg am Donnerstag, 27. Januar, um 19.30 Uhr. Die Veranstaltung findet online statt, alle Interessierten Eltern sind willkommen. Referenten sind Stefan Meise und Lydia Haaben.

Es geht unter anderem um Ursachen von Aufmerksamkeits– und Konzentrationsdefiziten, Strukturhilfen für den Alltag, die Stärkung des familiären Umfeldes. Vorgestellt wird auch Gehirn-Sport – dabei soll über die richtige Bewegung die Konzentration gefördert werden. Eine Rolle spielt auch die Ernährung: Welche Lebensmittel sollten gemieden, welche unbedingt gegessen werden – das erläutern die Referenten. Wie Eltern das Positive herauskitzeln und das Besondere sehen können, ist ebenfalls ein Thema des Elternabends. Außerdem wird das multimodale Therapiekonzept des Instituts für Dynagie vorgestellt.

Die Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldungen sind bis Dienstag, 26. Januar, im Familienzentrum in Olsberg per E-Mail [email protected] möglich. Die Teilnehmer erhalten in der kommenden Woche dann den entsprechenden Link mit den Zugangsdaten per Mail.

Quelle: Stadt Olsberg

