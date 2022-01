„Musik am Mittwoch“ findet am 2.2.2022 nicht statt

„Musik am Mittwoch“ muss pandemiebedingt abgesagt werden

brilon-totallokal: Brilon: Die Veranstaltung „Musik am Mittwoch“ mit der Neuen Chorwerkstatt, geplant am Mittwoch, 02.02.2022 in der Evangelischen Stadtkirche, kann Pandemie-bedingt leider nicht stattfinden. Freuen können sich alle Interessierten auf das nächste Konzert in der Veranstaltungsreihe von Brilon Kultour und der Evangelischen Kirchengemeinde am Mittwoch, 02. März 2022 mit dem MGV „Cäcilia“ Bontkirchen.

Bild: ev Stadtkirche Brilon @ Christoph Kloke

Quelle: Thomas Mester – BWT-Brilon Kultour

