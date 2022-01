„Kleiner“ Tag der offenen Tür und Schulanmeldung am Gymnasium Petrinum

Alle Viertklässler und Zehntklässler sind herzlich eingeladen

brilon-totallokal: Brilon: Alle Viertklässler und Zehntklässler, die zusätzlich zur virtuellen Entdeckertour durch das Petrinum am digitalen Tag der offenen Tür noch die Schule „live“ erleben möchten, sind eingeladen zum „kleinen“ Tag der offenen Tür. Am 26.01.22 und am 27.01.22 finden in kleinerem Rahmen Schulführungen für interessierte Viertklässler und Zehntklässlerstatt. Interessierte können sich noch anmelden unter der Mailadresse [email protected] .

Die Erkundungstermine für die einzelnen Schulen sind folgendermaßen vorgesehen:

Mittwoch, 26.01.22: 15.00 Uhr: GS Engelbert

15.45 Uhr: GS Ratmerstein

16.30 Uhr: GS Thülen-Alme-Hoppecke

16 Uhr: interessierte Oberstufenschüler

Donnerstag, 27.01.22: 15.00 Uhr: GS Kardinal-von-Galen

15.45 Uhr: GS St. Martinus

16.30 Uhr: GS Franziskus

Anmeldungen für die Jahrgangsstufe 5 sind möglich von Freitag, 12.02.2022 bis Freitag, 05.03.2022 im Sekretariat täglich von 8.00 bis 12.00 Uhr möglich. Als Zusatztermine stehen auch die Donnerstage 18.02.2022 und 25.02.2022 in der Zeit von 15.00 bis 18.00 Uhr zur Verfügung.

Anmeldungen für die gymnasiale Oberstufe sind möglich von Freitag, 29.01.2022 bis Samstag, 13.02.2022, ebenfalls in der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr im Sekretariat. Hier kommen noch der Donnerstag, 04.02.2022 und Mittwoch, 10.02.2022 in der Zeit von 15.00 bis 18.00 Uhr hinzu.

Am Samstag, dem 13.02.2022 können in der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr neue Schülerinnen und Schüler für die Jahrgangsstufe 5 und für die gymnasiale Oberstufe angemeldet werden.

Weitere Details und Hinweise (Anmeldeunterlagen usw.) sind auf der Homepage des Petrinums (petrinumbrilon.de) zu erfahren.

Quelle: Clarissa Gosselke – Gymnasium Petrinum

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon