Sachbeschädigung an der WC-Anlage am Parkplatz Marktstraße in Brilon

Stadt setzt 100 € Belohnung für Hinweise aus

brilon-totallokal: Brilon: Am 14.01.2022 ist es wiederholt zu Sachbeschädigungen an der WC-Anlage am Parkplatz Marktstraße gekommen. In der Anlage wurden Toilettendeckel eingetreten und Abflüsse verstopft. Die Stadt Brilon hat Strafantrag bei der Polizei gestellt.

Für sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Taten führen, wird eine Belohnung von 100,00 Euro ausgesetzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Brilon, Tel.-Nr. 02961 / 90200

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

