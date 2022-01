Kabelbrand durch technischen Defekt in Metallbaufirma in Olsberg

Ein defekter Wasserkocher löste den Brand aus

brilon-totallokal: Olsberg: Durch einen technischen Defekt an einem Wasserkocher kam es am Freitag, dem 21, Januar 2022 gegen 13:50 Uhr zu einer Verrauchung in der Küche einer metallverarbeitenden Firma in der Ramecke in Olsberg. Der Kabelbrand hatte den installierten Heimrauchmelder ausgelöst, worauf Mitarbeiter auf den Brand aufmerksam wurden und über den Notruf die Feuerwehr verständigten. Beim Nachschauen war der Raum schon durch den Kurzschluss und das korrekte Auslösen des Fi- Schutzschalters stromlos und der Brand konnte sich nicht ausbreiten. Löschmaßnahmen brauchten keine durchgeführt werden. Der Bereich wurde durch die Feuerwehr mit der Wärmebildkamera kontrolliert, es wurden keine bedenklichen Temperaturen festgestellt.

Die 18 ehrenamtlichen Helfer des Löschzuges konnten auf Grund der Nähe zum Einsatzobjekt mit den Fahrzeugen im Feuerwehrhaus in Bereitschaft bleiben. Die Einsatzleitung hatte nach der Erkundung direkt Entwarnung gegeben. Einsatzende war um 14:05 Uhr.

ACHTUNG: Rauchmelder retten Leben! Wenn sie noch keine Rauchmelder in Ihrer Wohnung haben, lassen Sie sich beraten und schaffen Sie sich die kleinen, günstigen Lebensretter an! Ihre Feuerwehr

Bild: Ein total stylisher gasbetriebener Wasserkocher der zwar keine elektrische Brandgefahr birgt, dafür aber offenes Feuer nutzt. Auch nicht ideal.

Fotocredits: Taha Samet Arslan via Pexels

Quelle: Feuerwehr Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon