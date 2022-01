Unterstützen. Initiieren. Beraten. Vermitteln. Organisieren. Kooperieren. Stadt Winterberg stärkt Wirtschaftsförderung

Umsetzung der langfristigen Wirtschaftsförderungsstrategie im Fokus

brilon-totallokal: Winterberg. Unterstützen. Initiieren. Beraten. Vermitteln. Organisieren. Kooperieren. Planen. Netz-werken – diese acht Punkte beschreiben perfekt das Aufgabenfeld der Wirtschaftsförderung der Stadt Winterberg. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Winterberg ist ein Netzwerk aller Akteure, die sich um die Belebung und Förderung der Stadt Winterberg als Arbeits- und Wohnort bemühen. Um den Wirt-schaftsstandort Winterberg weiter zu stärken, wurde der Bereich der Wirtschaftsförderung jetzt um eine halbe Stelle in Person von Verena Henrichs verstärkt.

Die personelle Verstärkung geht auf die die Erarbeitung einer langfristigen Standortstrategie für die gewerbliche Wirtschaft der Stadt Winterberg zurück. In diesem Rahmen wurde auch die Organisation der Wirtschaftsförderung durchleuchtet und der zusätzliche Personalbedarf ermittelt. So ist das Team der Wirtschaftsförderung nun in der Lage, die im letzten Herbst beschlossene Standortstrategie mit Leben zu füllen.

„Gemeinsam mit unserer Wirtschaftsförderung werden wir eine zielgerichtete und bedarfsgerechte Strategie für unsere gewerbliche Wirtschaft umsetzen. Trotz Corona geht es jetzt darum, erste, wich-tige Impulse zu setzen. Und da Wirtschaftsförderung eine Teamleistung ist, haben wir mit Verena Hen-richs jetzt das Team komplettiert“, so Bürgermeister Michael Beckmann. Eine der Schwerpunktbran-chen für die Zukunft sollen dabei die wissensbasierten Dienstleistungen sein. Damit soll mittelfristig die Unternehmensstruktur verbreitert werden. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit in den nächsten Monaten ist die Sicherung und Entwicklung von Gewerbeflächen.

Dabei arbeitet die Wirtschaftsförderung eng mit dem Stadtmarketingverein Winterberg und seinen Dörfern e.V., dem Quartiersmanagement, der Liegenschaftsabteilung und dem Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung der Stadt Winterberg zusammen. „Wir sind ein starkes Team aus verschiedenen Be-reichen, welches täglich daran arbeitet, den Betrieben optimale Rahmenbedingungen sowie Hilfestel-lungen zu bieten. So beraten und unterstützen wir Unternehmen, die sich in Winterberg und unseren Ortschaften ansiedeln möchten oder bereits hier ansässig sind. Auch das Leerstandsmanagement zählt zum Aufgabengebiet der Wirtschaftsförderung“, so Wirtschaftsförderer und Geschäftsführer der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH Winfried Borgmann.

Die künftigen Schwerpunktthemen haben einerseits die Unternehmen im Rahmen einer Befragung selbst herausgestellt, andererseits ergeben sie sich auch aus der tiefgehenden Analyse der Wirtschafts-struktur Winterbergs. Drei Handlungsfelder stehen dabei im Focus: Fachkräfte/Auszubildende, Bran-chenstruktur und Gewerbeflächen. Die Lenkungsgrupppe, die sich aus Vertretern von Unternehmen, Institutionen und der lokalen Politik zusammensetzt, hat daraus insgesamt 8 Projekte ausgewählt, die nun in Arbeitsgruppen intensiv bearbeitet und mit konkreten Maßnahmen belegt werden. „Erste kon-krete Schritte, wie zum Beispiel Vergabekriterien für Gewerbeflächen, wurden bereits im vergangenen Jahr seitens des Rates der Stadt Winterberg eingeführt. Wir können also aufbauend hierauf nun mit Schwung an die nächsten Herausforderungen gehen“, so Winfried Borgmann.

Quelle: Stadt Winterberg / Bildunterschrift: v.l.n.r. Verena Henrichs, stellv. Fachbereichsleiter Bauen und Stadtentwicklung Ralf Lefarth, Wirt-schaftsförderer Winfried Borgmann, Kämmerer Bastian Östreich, Nicole Müller vom Stadtmarketing-verein, Quartiersmanagerin Julia Aschenbrenner und Bürgermeister Michael Beckmann.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon