Dirk Wiese trifft Deutschen Schaustellerbund

Perspektive für Volksfeste nötig!

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Der heimische Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese hat sich in Berlin mit Albert Ritter, Kevin Kratzsch und Arno Metzler vom Präsidium des Deutschen Schaustellerbundes zu einem Austausch über die Probleme und Herausforderungen der Branche getroffen. In den letzten zwei Jahren mussten Kirmesveranstaltungen sowie weitere Volksfeste, die sonst fest bei den Schausteller*innen im Kalender stehen, auch im Sauerland zum Großteil ausfallen. Die Schausteller haben im Gespräch mit Dirk Wiese noch einmal die Hygienekonzepte für Kirmesveranstaltungen erläutert, insbesondere das Konzept der Allerheiligenkirmes.

„Es ist jetzt wichtig diese Branche, die so schwer von den Corona-Beschränkungen betroffen war und ist, zu unterstützen und ihr eine klare Perspektive zu geben. Für viele sind unsere heimischen Kirmesveranstaltungen wie z.B. die Michaelis-Kirmes in Brilon oder die Hüstener Kirmes Highlights im Jahr, die endlich wieder stattfinden sollten. Es ist wichtig, dass die Schausteller*innen unterstützt werden, damit sie die Pandemie gut überstehen bis diese Veranstaltungen wieder stattfinden können.“, so Wiese zu dem guten Gespräch über die derzeitige Situation der Branche.

